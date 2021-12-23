"Человек, заключивший для меня контракт, не всегда был моим агентом. В Англии у меня был другой представитель. Я познакомился с Эндрю (Андрей Билейчук – прим.) почти полгода назад.

Харрис ради перехода в Металлист согласился на уменьшение зарплаты

Он позаботился о том, чтобы сделка состоялась, помог мне во всем. Позаботился о том, чтобы я приехал в Металлист, помог с переездом. Затем позаботился, чтобы я хорошо устроился и чтобы был доволен местом, в котором я остановился.

Андрей заключил для меня соглашение. С тех пор он следит за мной, смотрит все игры. Андрей стал мне не только агентом, но и близким другом", – рассказал Харрис в комментарии YouTube-каналу We Are Metalist.

Напомним, Кадим присоединился к Металлисту 20 сентября и стал первым легионером из Англии в Украине. Полузащитник уже успел провести за харьковчан 3 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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