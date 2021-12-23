"Людина, яка уклала для мене контракт, не завжди була моїм агентом. В Англії я мав іншого представника. Я познайомився з Ендрю (Андрій Білейчук, – прим.) майже півроку тому.

Харріс заради переходу в Металіст погодився на зменшення зарплати

Він подбав про те, щоб угода відбулася, допоміг мені у всьому. Подбав про те, щоб я приїхав в Металіст, допоміг із переїздом. Потім подбав, щоб я добре влаштувався і щоб був задоволений місцем, в якому я зупинився.

Андрій уклав для мене угоду. З того часу він стежить за мною, дивиться усі ігри. Андрій став мені не лише агентом, а й близьким другом", – розповів Харріс у коментарі YouTube-каналу We Are Metalist.

Нагадаємо, Кадім приєднався до Металіста 20 вересня і став першим легіонером з Англії в Україні. Півзахисник вже встиг провести за харків'ян 3 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

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