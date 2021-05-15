Харатин нашел причину своего непопадания в расширенный список сборной Украины перед Евро-2020
Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин прокомментировал свое отсутствие в расширенном списке игроков сборной Украины на Евро-2020.
"Я постоянно общался с главным тренером, был готов к такому решению. К сожалению, в конце сезона я получил травму, не смог выйти на поле в последних матчах за Ференцварош. Если бы я имел стабильную игровую практику, то, вероятно, получил бы приглашение в сборную.
Сборная Украины уже сегодня начнет подготовку к Евро-2020 – в Харьков приедут не все, кого вызвал Шевченко
Но я пропустил несколько недель из-за повреждения, поэтому мне пришлось просто принять такое решение Шевченко. Мне жаль, что так получилось, но я не могу уже ничего изменить. Я стараюсь мыслить позитивно и радуюсь, что уже полностью здоров", – отметил Харатин в комментарии Nemzetisport.
К слову, украинец провел 37 матчей в составе Ференцвароша в текущем сезоне, записав в свой актив 6 голов и 4 результативные передачи.
Румунський Цезар та сльози Миколенка, або як "мужики" Скрипника потрапили під Динамо-машину