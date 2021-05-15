"Я постоянно общался с главным тренером, был готов к такому решению. К сожалению, в конце сезона я получил травму, не смог выйти на поле в последних матчах за Ференцварош. Если бы я имел стабильную игровую практику, то, вероятно, получил бы приглашение в сборную.

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Но я пропустил несколько недель из-за повреждения, поэтому мне пришлось просто принять такое решение Шевченко. Мне жаль, что так получилось, но я не могу уже ничего изменить. Я стараюсь мыслить позитивно и радуюсь, что уже полностью здоров", – отметил Харатин в комментарии Nemzetisport.

К слову, украинец провел 37 матчей в составе Ференцвароша в текущем сезоне, записав в свой актив 6 голов и 4 результативные передачи.

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