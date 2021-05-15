Футболисты национальной команды, для которых уже завершился сезон, раньше начнут сбор перед континентальным первенством.

Сегодня, 15 мая, для сборной Украины стартует подготовка к финальной части Евро-2020. Ряд игроков и тренеров должны заехать в свою харьковскую резиденцию. Тренировки команда планирует проводить на стадионе Солнечный, информирует Команда 1.

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Как уже сообщалось ранее, большинство легионеров прибудут в лагерь национальной команды после 23 мая, когда закончатся их чемпионаты. Последним приедет Александр Зинченко, Манчестер Сити которого 29 мая будет играть в финале Лиги чемпионов против Челси.

Также сегодня не приедут два динамовца – Александр Андриевский и Владимир Шепелев имеют проблемы со здоровьем. Это же касается Евгения Коноплянки, который продолжает восстановление после травмы.

Список игроков, которые начнут подготовку к Евро:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк), Александр Зубков ( Ференцварош).

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).

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