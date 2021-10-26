В матче 7-го тура катарского первенства Аль-Райян одолел Аль-Сайлию со счетом 4:2. Третий гол хозяев в свой актив записал Хамес.

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Хатим протянул мяч флангом и прострелил в центр штрафной, Моваффак пропустил прострел и сфера оказалась у Родригеса. 30-летний хавбек убрал защитника с кипером и поразил ворота. Это его первый гол за новый клуб.

Напомним, Хамес перебрался на Ближний Восток из Эвертона, подписав контракт на три года. Колумбиец провел уже три матча и теперь имеет в активе еще и гол.

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