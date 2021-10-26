У матчі 7-го туру катарської першості Аль-Райян здолав Аль-Сайлію із рахунком 4:2. Третій гол господарів до свого активу записав Хамес.

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Хатім протягнув м'яч флангом та прострілив у центр штрафного, Моваффак пропустив простріл і сфера опинилась у Родрігеса. 30-річний хавбек прибрав оборонця з кіпером та вразив ворота. Це його перший гол за новий клуб.

Нагадаємо, Хамес перебрався на Близький Схід із Евертона, підписавши контракт на три роки. Колумбієць провів вже три матчі і тепер має в активі ще й гол.

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