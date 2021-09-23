Вчера, 22 сентября, 30-летний атакующий полузащитник покинул Эвертон и подписал контракт с Аль-Райаном. Transfermarkt указывает, что сумма перехода составила 8 млн евро.

Детали контракта пока неизвестны, но испанские СМИ уже нашли интересный пункт в соглашении Хамеса с катарским клубом. В частности, Родригес может беспрепятственно покинуть Аль-Райан, но исключительно ради перехода в ПСЖ, информирует AS.

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Таким образом, колумбиец решил сохранить возможность вернуться в топ-чемпионат Европы и сыграть в Лиге чемпионов. Ранее Хамес поиграл за Порту, Монако, Реал и Баварию. В составе "сливочных" дважды выиграл Лигу чемпионов. За Эвертон выступал с сентября 2020-го, перейдя на правах свободного агента.

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