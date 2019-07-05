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Хадсон-Одой продлит контракт с Челси – на игрока повлиял разговор с Лэмпардом

5 июля 23:07 18 Читати українською
Хадсон-Одой продлит контракт с Челси – на игрока повлиял разговор с Лэмпардом
Каллум Хадсон-Одой / Reuters

Вингер Челси Каллум Хадсон-Одой решил продлить контракт с нынешним клубом.

Каллум Хадсон-Одой выразил готовность продлить соглашение после встречи с новым главным тренером Фрэнка Лэмпарда, передает Goal.com.

Лэмпард официально возглавил Челси

Специалист заверил игрока, что тот будет получать игровую практику после того, как восстановится после травмы.

Напомним, на футболиста претендовал Бавария, но Челси отказался продавать игрока.

Отметим, что Хадсон-Одой не играл с 22 апреля из-за травмы, он получил разрыв ахиллового сухожилия.

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Теги
Трансферы Англия Челси Челси Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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