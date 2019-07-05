Хадсон-Одой продлит контракт с Челси – на игрока повлиял разговор с Лэмпардом

Испания — 5 июль 366
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Гризманн в Барселону: Атлетико обвинил игрока и "блаугранас" в неуважении и выдвинул свои условия
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Динамо разгромило Ваккер, показав классный футбол в первом тайме – Караваев забил дебютный голУкраина — 5 июль 1080
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Шахтер обыграл Копенгаген благодаря дублю Мораеса – гибкая атака "горняков", активный ДодоУкраина — 5 июль 357
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Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавствоИталия — 5 июль 615
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Шахтер – Юрдинген: Бланко Лещук затмевает чемпиона мира, неважный матч против команды из 3-го дивизионаУкраина — 5 июль 830