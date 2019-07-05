Хадсон-Одой продлит контракт с Челси – на игрока повлиял разговор с Лэмпардом

Вингер Челси Каллум Хадсон-Одой решил продлить контракт с нынешним клубом.

Каллум Хадсон-Одой выразил готовность продлить соглашение после встречи с новым главным тренером Фрэнка Лэмпарда, передает Goal.com.

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Специалист заверил игрока, что тот будет получать игровую практику после того, как восстановится после травмы.

Напомним, на футболиста претендовал Бавария, но Челси отказался продавать игрока.

Отметим, что Хадсон-Одой не играл с 22 апреля из-за травмы, он получил разрыв ахиллового сухожилия.

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