Хацкевич может возглавить московское Динамо

Бывший наставник киевского Динамо Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Новым местом работы белоруса может стать московское Динамо, которое под руководством Дмитрия Хохлова борется за выживание в РФПЛ, сообщает Динамомания.

Российская команда имеет в своем активе лишь 10 очков и всего на один пункт опережает команды, идущие в зоне стыковых матчей. По информации источника, Хохлов, скорее всего, будет руководить Динамо до зимнего перерыва, после чего его заменит Хацкевич.

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Конкурентом экс-тренера сборной Беларуси в борьбе за пост наставника московского клуба называли известного итальянца Дженнаро Гаттузо, который опроверг возможность своего назначения на эту должность.

Напомним, Александр Хацкевич тренировал Динамо с 2017 по 2019 годы и был уволен после вылета от Брюгге в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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