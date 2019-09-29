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Хацкевич може очолити московське Динамо

13:49 332 Читать на русском
Хацкевич може очолити московське Динамо
Олександр Хацкевич / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Росії.

Новим місцем роботи білоруса може стати московське Динамо, яке під керівництвом Дмитра Хохлова бореться за виживання в РФПЛ, повідомляє Динамоманія. Російська команда має у своєму активі лише 10 очок і всього на один пункт випереджає команди, що йдуть у зоні стикових матчів.

За інформацією джерела, Хохлов, найімовірніше, керуватиме командою до зимової перерви, після чого його замінить Хацкевич.

Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку

Конкурентом екс-тренера збірної Білорусі у боротьбі за посаду наставника московського клубу називали відомого італійця Дженнаро Гаттузо, який спростував можливість свого призначення на цю посаду.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич тренував Динамо з 2017 по 2019 роки та був звільнений після вильоту від Брюгге у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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Теги
Динамо Москва Динамо Москва Росія Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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