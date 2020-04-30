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Хацкевич и его команда выйдут в элитный дивизион России – клубы ФНЛ поддержали завершение сезона

17:32 42 Читати українською
Хацкевич и его команда выйдут в элитный дивизион России – клубы ФНЛ поддержали завершение сезона
Александр Хацкевич / ФК Ротор

Клубы ФНЛ (второй по рангу дивизион России) проголосовали за досрочное завершение сезона 2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат России 2019/20 среди клубов ФНЛ больше не возобновится. На специальной видеоконференции 30 апреля большинство клубов проголосовали за досрочное завершение сезона. Это решение не поддержали лишь 3 клуба – Торпедо, Чертаново и Нефтехимик, сообщает официальный сайт ФНЛ.

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Клубы пришли к выводу, что в предусмотренный регламентом срок (21 июня – 2 августа) сезон завершить не удастся. Вышеуказанные три клуба предлагали изменить дату завершения чемпионата, но не нашли поддержки.

На момент остановки чемпионата ФНЛ было сыграно 27 туров. Лидирует Ротор, который возглавляет Александр Хацкевич – бывший наставник киевского Динамо. По информации Матч ТВ, итоги сезона будут зафиксированы согласно турнирной таблице на момент остановки соревнований. Таким образом, в элитный дивизион должны выйти Ротор и Химки, за которые выступает украинец Артем Полярус.

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коронавирус Главное ФНЛ Химки Химки Ротор Ротор Артем Полярус Артем Полярус Россия Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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