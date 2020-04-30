toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Росія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Хацкевич та його команда вийдуть в елітний дивізіон Росії – клуби ФНЛ підтримали завершення сезону

30 квітня 17:32 3033 Читать на русском
Хацкевич та його команда вийдуть в елітний дивізіон Росії – клуби ФНЛ підтримали завершення сезону
Олександр Хацкевич / ФК Ротор

Клуби ФНЛ (другий за рангом дивізіон Росії) проголосували за дострокове завершення сезону 2019/20, який був призупинений через пандемію коронавірусу.

Чемпіонат Росії 2019/20 серед клубів ФНЛ більше не поновиться. На спеціальній відеоконференції 30 квітня більшість клубів проголосували за дострокове завершення сезону. Це рішення не підтримали лише 3 клуби – Торпедо, Чертаново та Нафтохімік, повідомляє офіційний сайт ФНЛ.

"У тебе немає прав, ти – раб": російський футболіст наїхав на Путіна, його покарали і пропонують покинути країну

Клуби дійшли висновку, що у передбачений регламентом термін (21 червня – 2 серпня) сезон завершити не вдасться. Вищевказані три клуби пропонували змінити кінцеву дату завершення чемпіонату, але не знайшли підтримки.

На момент зупинки чемпіонату ФНЛ було зіграно 27 турів. Лідирує Ротор, який очолює Олександр Хацкевич – колишній наставник київського Динамо. За інформацією Матч ТВ, підсумки сезону будуть зафіксовані відповідно до турнірної таблиці на момент зупинки змагань. Таким чином, в елітний дивізіон повинні вийти Ротор та Хімкі, за які виступає українець Артем Полярус.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
4669
Теги
коронавірус Головне Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Ротор Ротор Росія ФНЛ Хімкі Хімкі Артем Полярус Артем Полярус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук