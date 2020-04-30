Хацкевич та його команда вийдуть в елітний дивізіон Росії – клуби ФНЛ підтримали завершення сезону

Клуби ФНЛ (другий за рангом дивізіон Росії) проголосували за дострокове завершення сезону 2019/20, який був призупинений через пандемію коронавірусу.

Чемпіонат Росії 2019/20 серед клубів ФНЛ більше не поновиться. На спеціальній відеоконференції 30 квітня більшість клубів проголосували за дострокове завершення сезону. Це рішення не підтримали лише 3 клуби – Торпедо, Чертаново та Нафтохімік, повідомляє офіційний сайт ФНЛ.

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Клуби дійшли висновку, що у передбачений регламентом термін (21 червня – 2 серпня) сезон завершити не вдасться. Вищевказані три клуби пропонували змінити кінцеву дату завершення чемпіонату, але не знайшли підтримки.

На момент зупинки чемпіонату ФНЛ було зіграно 27 турів. Лідирує Ротор, який очолює Олександр Хацкевич – колишній наставник київського Динамо. За інформацією Матч ТВ, підсумки сезону будуть зафіксовані відповідно до турнірної таблиці на момент зупинки змагань. Таким чином, в елітний дивізіон повинні вийти Ротор та Хімкі, за які виступає українець Артем Полярус.

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