"Решение принято – я буду заниматься ДЮСШ и академией Миная, налаживать вертикаль детского футбола. У меня была встреча с руководством клуба, после которой мне поручили эту работу. Как у меня будет с первой командой, не знаю.

Милевский заинтриговал своим будущим после вылета Миная в Первую лигу

Клуб и команда будут, пусть и в Первой лиге. Руководство Миная ставить задачи вернуться в УПЛ. В команде будут новые футболисты и тренерский состав.

Относительно Милевского... На данный момент у него есть действующий контракт с Минаем. Его будущее прояснится после общения с руководством клуба. Вы же понимаете, одно дело – выступать в УПЛ, другое – в Первой лиге.

Но по игре Милевского в минувшем сезоне ни у кого вообще никаких претензий быть не может – ни по тренировочному процессу, ни по самоотдаче в игре. Это важно, ведь и относительно Артема распространялось много неправдивых слухов", – сказал Севидов в комментарии Footboom.

Напомним, контракт 36-летнего украинца с закарпатским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Милевский сыграл за закарпатскую команду в УПЛ 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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