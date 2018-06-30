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Хачериди дебютировал за ПАОК

00:25 35 Читати українською
Хачериди дебютировал за ПАОК
Евгений Хачериди / фото: официальный сайт ФК ПАОК

Украинский защитник Евгений Хачериди сыграл первый матч за ПАОК. Произошло это в товарищеской встрече, где греческий клуб противостоял Андерлехту.

Хачериди вышел в стартовом составе на матч и был заменен в перерыве. Официальный сайт ПАОКа отметил неофициальный дебют Евгения.

Хачериди опроверг слухи о желании получить греческое гражданство

Греческая команда, за которую, к слову, еще и выступает украинский хавбек Евгений Шахов, сыграла с Андерлехтом вничью 2:2.

Напомним, что 30-летний экс-защитник Динамо перешел в ПАОК на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на три года.

Что ожидает Хачериди в ПАОКе?

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Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК
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