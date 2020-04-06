Гвардиоле сочувствует весь футбольный мир – Бавария и Барселона также оплакивают мать Пепа

Бывшие клубы Хосепа Гвардиолы – испанская Барселона и мюнхенская Бавария – выразили соболезнования наставнику Манчестер Сити из-за смерти его матери Долорс Салы Каррио.
Оба клуба скорбят из-за смерти от коронавируса 82-летней матери бывшего тренера. Соответствующие заявления появились в официальных твиттерах Барселоны и Баварии.
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
"Барселона глубоко опечалена известием о смерти Долорс Салы, клуб хотел бы выразить самые искренние соболезнования Хосепу Гвардиоле, его семье и друзьям", – говорится в сообщении "блаугранас".
"Дорогой Пеп, вся Бавария скорбит вместе с тобой и твоей семьей", – написали мюнхенцы. Похожие заявления также опубликовали соперники Манчестер Сити по АПЛ.
Хосеп Гвардиола является воспитанником Барселоны и провел в первой команде "блаугранас" 11 сезонов. В 2007 году он начал тренерскую карьеру в Барселоне B, через год возглавил основу Барсы, а в 2013-2016 гг. работал с Баварией.