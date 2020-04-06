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Гвардиоле сочувствует весь футбольный мир – Бавария и Барселона также оплакивают мать Пепа

19:36 116 Читати українською
Гвардиоле сочувствует весь футбольный мир – Бавария и Барселона также оплакивают мать Пепа
Гвардиола с матерью / EFE

Бывшие клубы Хосепа Гвардиолы – испанская Барселона и мюнхенская Бавария – выразили соболезнования наставнику Манчестер Сити из-за смерти его матери Долорс Салы Каррио.

Оба клуба скорбят из-за смерти от коронавируса 82-летней матери бывшего тренера. Соответствующие заявления появились в официальных твиттерах Барселоны и Баварии.

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

"Барселона глубоко опечалена известием о смерти Долорс Салы, клуб хотел бы выразить самые искренние соболезнования Хосепу Гвардиоле, его семье и друзьям", – говорится в сообщении "блаугранас".

"Дорогой Пеп, вся Бавария скорбит вместе с тобой и твоей семьей", – написали мюнхенцы. Похожие заявления также опубликовали соперники Манчестер Сити по АПЛ.

Хосеп Гвардиола является воспитанником Барселоны и провел в первой команде "блаугранас" 11 сезонов. В 2007 году он начал тренерскую карьеру в Барселоне B, через год возглавил основу Барсы, а в 2013-2016 гг. работал с Баварией.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Барселона Барселона Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Бавария Бавария
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