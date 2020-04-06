Гвардиоле сочувствует весь футбольный мир – Бавария и Барселона также оплакивают мать Пепа

Бывшие клубы Хосепа Гвардиолы – испанская Барселона и мюнхенская Бавария – выразили соболезнования наставнику Манчестер Сити из-за смерти его матери Долорс Салы Каррио.

Оба клуба скорбят из-за смерти от коронавируса 82-летней матери бывшего тренера. Соответствующие заявления появились в официальных твиттерах Барселоны и Баварии.

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

"Барселона глубоко опечалена известием о смерти Долорс Салы, клуб хотел бы выразить самые искренние соболезнования Хосепу Гвардиоле, его семье и друзьям", – говорится в сообщении "блаугранас".

We at FC Barcelona are deeply saddened by the loss of Dolors Sala during this difficult time, and we would like to express our most heartfelt condolences, especially to Pep Guardiola, his family, and his friends. Rest in Peace https://t.co/dD5Sl18IyI — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) April 6, 2020

"Дорогой Пеп, вся Бавария скорбит вместе с тобой и твоей семьей", – написали мюнхенцы. Похожие заявления также опубликовали соперники Манчестер Сити по АПЛ.

Lieber Pep, der gesamte FC Bayern ist in Trauer mit Dir und Deiner Familie verbunden! https://t.co/8WWXlmMq8u — FC Bayern München (@FCBayern) April 6, 2020

Хосеп Гвардиола является воспитанником Барселоны и провел в первой команде "блаугранас" 11 сезонов. В 2007 году он начал тренерскую карьеру в Барселоне B, через год возглавил основу Барсы, а в 2013-2016 гг. работал с Баварией.