"Был интерес к Гвардиоле, были обсуждения с его тренерским штабом. Но он предпочел продлить контракт с Манчестер Сити.

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Возможно, с ним было бы трудно достичь соглашения, потому что он самый высокооплачиваемый тренер в мире.

Я думаю, все будут удивлены. Федерация рассмотрит кандидатуру тренера Флуминенсе Фернандо Диниза. Попробую присмотреться к нему более внимательно, но, возможно, он был бы привлекателен для сборной Бразилии. Он хорошо играет, устраивает шоу. Многие могут усомниться в нем, потому что он не выиграл титул, но я думаю, что он хороший тренер.

Мне любопытно узнать, кто будет следующим тренером национальной команды. Это очень важное решение для следующего цикла, и чем быстрее будет объявлено имя нового тренера, тем лучше", – цитирует Роналдо Marca.

Напомним, ранее ряд игроков сборной Бразилии (Неймар, Дани Алвес, Тьягу Силва, Антони и Бруно Гимараес) также выступили за кандидатуру Фернандо Диниза на должность преемника Тите, покинувшего свой пост после вылета "селесао" от Хорватии в 1/4 финала ЧМ- 2022.

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