"Був інтерес до Гвардіоли, були обговорення з його тренерським штабом. Але він вважав за краще продовжити контракт із Манчестер Сіті.

Неймар та ще кілька зірок збірної Бразилії обрали нового тренера після несподіваного вильоту з ЧС-2022

Можливо, з ним було б важко досягти угоди, тому що він найвисокооплачуваніший тренер у світі.

Я думаю, всі будуть здивовані. Федерація розгляне кандидатуру тренера Флуміненсе Фернандо Дініза. Спробую придивитися до нього уважніше, але, можливо, він був би привабливим для збірної Бразилії. Він добре грає, влаштовує шоу. Багато людей можуть засумніватись у ньому, тому що він не виграв титул, але я думаю, що він хороший тренер.

Мені цікаво дізнатися, хто буде наступним тренером національної команди. Це дуже важливе рішення для наступного циклу, і чим швидше буде оголошено ім'я нового тренера, тим краще", – цитує Роналдо Marca.

Нагадаємо, раніше низка гравців збірної Бразилії (Неймар, Дані Алвес, Тьягу Сілва, Антоні та Бруно Гімараєс) також виступили за кандидатуру Фернандо Дініза на посаду наступника Тіте, який покинув свою посаду після вильоту "селесао" від Хорватії в 1/4 фіналу ЧС-2022.

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