Гуллит посоветовал Милану назначить тренером легенду клуба – неожиданная кандидатура

Бывший полузащитник Милана Рууд Гуллит озвучил свою кандидатуру на пост главного тренера "россонери".

"Почему бы Милану не пригласить Райкарда? Если вы хотите играть в атакующий футбол, нужно пригласить нидерландского тренера. Да, я знаю, что Кларенс Зеедорф делал попытки тренировать Милан несколько лет назад. Но он поплатился за неопытность, и ему дали очень мало времени", – цитирует Гуллита La Gazzetta dello Sport.

Милан допускает уход Доннаруммы – "россонери" определились с потенциальной заменой звездном голкиперу

Отметим, что Райкард вместе с Гуллитом выступал за Милан с 1987 по 1993 год. В этот период клуб дважды выиграл Кубок чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

Самый большой успех в тренерской карьере Райкарда – победа с Барселоной в Лиге чемпионов в сезоне 2005/06. Также он работал со сборной Нидерландов, роттердамской Спартой и турецким Галатасараем. Последним местом тренерской работы Райкарда была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в 2013 году.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів