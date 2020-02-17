Милан допускает уход Доннаруммы – "россонери" определились с потенциальной заменой звездном голкиперу

Итальянский клуб определился с приоритетной кандидатурой на замену вратарю Джанлуиджи Доннарумме, который до сих пор не продлил контракт с "россонери".

Руководство Милана отреагировало на высказывания Мино Райолы, который недавно заявил, что не существует никаких гарантий продления контракта Джанлуиджи Доннаруммы с Миланом. Одиозный агент продолжает заигрывать с европейскими грандами с целью выбить для своего клиента максимально выгодный контракт.

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Боссы итальянского клуба допускают, что им не удастся уговорить 20-летнего голкипера продлить контракт, который истекает летом 2021 года. В таком случае, Милан сделает предложение Торино по трансферу Сальваторе Сиригу, информирует Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

33-летний вратарь сборной Италии связан контрактом с Торино до 2022 года. Милан надеется, что туринцы согласятся продать голкипера за 15-17 млн ​​евро.

В текущем сезоне Сиригу, который ранее выступал за Палермо, ПСЖ и Севилью, сыграл 23 матча. Его команда сейчас находится на 14 месте в турнирной таблице Серии А.

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