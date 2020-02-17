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Гулліт порадив Мілану призначити тренером легенду клубу – несподівана кандидатура

17 лютого 14:51 4120 Читать на русском
Гулліт порадив Мілану призначити тренером легенду клубу – несподівана кандидатура
Рууд Гулліт / TMW

Колишній півзахисник Мілана Рууд Гулліт озвучив свою кандидатуру на посаду головного тренера "россонері".

"Чому б Мілану не запросити Райкарда? Якщо ви хочете грати в атакувальний футбол, потрібно запросити нідерландського тренера. Так, я знаю, що Кларенс Зеєдорф робив спроби тренувати Мілан кілька років тому. Але він поплатився за недосвідченість, і йому дали дуже мало часу", – цитує Гулліта La Gazzetta dello Sport.

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Зазначимо, що Райкард разом з Гуллітом виступав за Мілан з 1987 по 1993 рік. В цей період клуб двічі здобув Кубок чемпіонів, Суперкубок Європи та Міжконтинентальний кубок.

Найбільший успіх у тренерській кар'єрі Райкарда – перемога з Барселоною в Лізі чемпіонів у сезоні 2005/06. Також він працював зі збірною Нідерландів, роттердамською Спартою та турецьким Галатасараєм. Останнім місцем тренерської роботи Райкарда була збірна Саудівської Аравії, яку він покинув у 2013 році.

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Мілан Мілан Італія Рууд Гулліт Франк Райкард Франк Райкард
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