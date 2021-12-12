Германия, Бундеслига, 15-й тур

Гройтер Фюрт – Унион Берлин – 1:0

Гол: Нильсен, 56

Айнтрахт – Байер – начало матча в 18:30

Аугсбург обыграл Кельн и оторвался от зоны вылета

В первом матче дня Гройтер Фюрт принимал Унион. Хозяева мечтали о первой победе в сезоне, в то время как очередный три очка могла вплотную приблизить берлинцев к зоне Лиги чемпионов. Команды начали осторожно – отсутствие болельщиков на трибунах задавало соответствующее настроение. Первый опасный момент возник у ворот "Старой дамы": Хрбота без опеки нанес удар по центру – Люте неуверенно отбил перед собой, но успел накрыть мяч. В конце тайма гости имели возможность выйти один на один с кипером соперника, но Бурхерт в прыжке успел перехватить сферу.

После перерыва Гройтер Фюрт вышел вперед. После навеса с углового мяч отскочил к Нильсену и тот успел первым протолкнуть его в ворота между ногами защитников. В конце матча Гисельман должен был сравнивать – ворвавшись с левого фланга, он пробил сначала в защитника, а на добивании был неточным. Первая победа Гройтер Фюрта в сезоне принесла команде 4 очка и оставила на последней строчке, Унион с 23 баллами – шестой.

Бавария вырвала победу над Майнцом, Боруссия Д потеряла очки в матче с Бохумом, РБ Лейпциг разбомбил Борусию М