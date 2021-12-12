Німеччина, Бундесліга, 15-й тур

Гройтер Фюрт – Уніон Берлін – 1:0

Гол: Нільсен, 56

Айнтрахт – Байєр – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня Гройтер Фюрт приймав Уніон. Господарі мріяли про першу перемогу в сезоні, в той час як звитяга могла впритул наблизити берлінців до зони Ліги чемпіонів. Команди розпочали кволо і обережно – відсутність уболівальників на трибунах задавала відповідного настрою. Перший небезпечний момент виник біля воріт "Старої дами": Хрбота без опіки завдав удару по центру – Люте невпевнено відбив перед собою, але встиг накрити м'яч. Наприкінці тайму гості мали можливість вийти сам на сам з кіпером суперника, але Бурхерт у стрибку встиг перехопити сферу.

По перерві Гройтер Фюрт вийшов вперед. Після навісу з кутового м'яч відскочив до Нільсена і той встиг першим проштовхнути його у ворота поміж ніг захисників. Наприкінці матчу Гісельман мав зрівнювати – увірвавшись з лівого флангу він пробив спочатку в захисника, а на добиванні був неточним. Перша перемога Гройтер Фюрта в сезоні принесла команді 4 очки і залишила на останній сходинці, Уніон з 23-ма балами – шостий.

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