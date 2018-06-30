Гризманн рассказал, когда может переехать в МЛС

Форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн поделился планами на будущее.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что отправится играть в США, когда выигрывает значимые международные турниры, в том числе на клубном уровне.

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"После побед на чемпионате мира и в Лиге чемпионов я смогу поехать и спокойно играть в США. Это мой идеальный маршрут. Неплохо, правда?

Не знаю, в каком возрасте хотел бы играть в США. Все зависит от трофеев, которые у меня будут к этому моменту. Хочу быть там, когда мне будет около 32-33 лет. В этом возрасте я все еще буду прилично выглядеть на поле", – цитирует Гризманн Le Figaro.