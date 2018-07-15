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Гризманн: До конца не понимаю, что произошло, но горжусь своей сборной

22:36 34 Читати українською
Гризманн: До конца не понимаю, что произошло, но горжусь своей сборной
Антуан Гризманн / Getty Images

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата мира-2018 над Хорватией.

"Честно, я до конца не понимаю, что произошло. Но горжусь своей сборной – не только футболистами и тренером, но и всеми работниками команды. Мы заслужили праздник. И завтра будем праздновать со всей Францией.

Поражение в финале Евро-2018? Мы много работали с тех пор. У нас много новых игроков, которые прекрасно себя здесь показали, внесли большой вклад в победу. Мы одна команда. Никогда не нервничали, в этом была наша сила. Также дело в тренере. Он прекрасно читал все матчи.

Франция – Хорватия: Гризманн – лучший игрок матча

"Золотой мяч"-2018 мой? Голосовать будут люди, поэтому посмотрим, что произойдет. Впереди еще Суперкубок Европы.

Во Франции много людей разного происхождения. Но мы все едины, все в команде равны. Мы преисполнены единым духом. Пытались делать все для тренера и страны", – цитируют Антуана Гризманна Sport24.ru и Sports.ru.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Франция Франция Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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