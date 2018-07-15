Гризманн: До конца не понимаю, что произошло, но горжусь своей сборной

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата мира-2018 над Хорватией.

"Честно, я до конца не понимаю, что произошло. Но горжусь своей сборной – не только футболистами и тренером, но и всеми работниками команды. Мы заслужили праздник. И завтра будем праздновать со всей Францией.

Поражение в финале Евро-2018? Мы много работали с тех пор. У нас много новых игроков, которые прекрасно себя здесь показали, внесли большой вклад в победу. Мы одна команда. Никогда не нервничали, в этом была наша сила. Также дело в тренере. Он прекрасно читал все матчи.

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"Золотой мяч"-2018 мой? Голосовать будут люди, поэтому посмотрим, что произойдет. Впереди еще Суперкубок Европы.

Во Франции много людей разного происхождения. Но мы все едины, все в команде равны. Мы преисполнены единым духом. Пытались делать все для тренера и страны", – цитируют Антуана Гризманна Sport24.ru и Sports.ru.

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