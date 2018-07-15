Грізманн: До кінця не розумію, що сталося, але пишаюся своєю збірною

Форвард збірної Франції Антуан Грізманн прокоментував перемогу своєї команди в фіналі чемпіонату світу-2018 над Хорватією.

"Чесно, я до кінця не розумію, що сталося. Але пишаюся своєю збірною – не тільки футболістами і тренером, а й усіма працівниками команди. Ми заслужили свято. І завтра будемо святкувати з усією Францією.

Поразка у фіналі Євро-2018? Ми багато працювали з того часу. У нас багато нових гравців, які прекрасно себе тут показали, зробили великий внесок у перемогу. Ми одна команда. Ніколи не нервували, в цьому була наша сила. Також справа в тренері. Він прекрасно читав усі матчі.

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"Золотий м'яч"-2018 мій? Голосуватимуть люди, тому подивимося, що станеться. Попереду ще Суперкубок Європи.

У Франції багато людей різного походження. Але ми всі єдині, всі в команді рівні. Ми сповнені єдиним духом. Намагалися робити все для тренера і країни", – цитують Антуана Грізманна Sport24.ru та Sports.ru.

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