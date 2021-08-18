"Знаете, я не хочу это комментировать, потому что, мягко говоря, этот детективный роман не может сегодня существовать, если нет стратегии и перспективы.

Петраков анонсировал тренерский штаб сборной Украины – новый наставник хочет сохранить Шовковского

Это не делается за 2 недели до возобновления квалификации чемпионата мира", – сказал Суркис в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, кандидатура 64-летнего Петракова была утверждена Исполкомом УАФ сегодня ночью. Чемпион мира U-20 стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины и будет готовить команду к следующим матчам квалификации на ЧМ-2022. Должность главного тренера сборной Украины оставалась вакантной с начала августа, когда Андрей Шевченко прекратил работу в главной команде страны. Долгое время основным кандидатом на замену считался Сергей Ребров, но не удалось договориться о расторжении контракта с его клубом – Аль-Айном.

Первые матчи под руководством нового тренера сборная Украины проведет уже в первых числах осени: 1 сентября "сине-желтые" сыграют против Казахстана, а через три дня будут принимать Францию.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною