"Знаєте, я не хочу це коментувати, тому що, м'яко кажучи, цей детективний роман не може на сьогодні існувати, якщо немає стратегії і перспективи.

Петраков анонсував тренерський штаб збірної України – новий наставник хоче зберегти Шовковського

Це не робиться за 2 тижні до відновлення кваліфікації чемпіонату світу", – сказав Суркіс у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, кандидатура 64-річного Петракова була затверджена Виконкомом УАФ сьогодні вночі. Чемпіон світу U-20 став виконувачем обов'язків головного тренера збірної України і готуватиме команду до наступних матчів кваліфікації на ЧС-2022. Посада головного тренера збірної України залишалася вакантною з початку серпня, коли Андрій Шевченко припинив роботу в головній команді країни. Тривалий час основним кандидатом на заміну вважався Сергій Ребров, але не вдалося домовитися про розірвання контракту з його клубом – Аль-Айном.

Перші матчі під керівництвом нового тренера збірна України проведе вже у перших числах осені: 1 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Казахстану, а за три дні прийматимуть Францію.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною