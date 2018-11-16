Греция – Финляндия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Греция победила Финляндию в матче Лиги наций и не позволила ей досрочно выйти в лигу В. Смотрите видео гола и обзор матча.

Сборная Греции в поединке группы С2 дома принимала неожиданного лидера квартета сборную Финляндии. Скандинавы имели прекрасную возможность пробиться в лигу В досрочно, но автогол защитника Альбина Гранлунда не позволил гостям этого сделать.

Лига наций: Бельгия победила Исландию, Босния сыграла вничью с Австрией и вышла в дивизион А

Греки благодаря победе приблизились к финнам на расстояние 3 очков. В параллельном матче сборная Венгрии отправила Эстонию в Лигу D.

Лига наций 2018/19. Группа С2, 5 тур

Греция – Финляндия – 1:0

Гол: Гранлунд, 25 (автогол)