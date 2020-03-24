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"Гречка и туалетная бумага есть": Довбик прокомментировал ситуацию в Дании во время карантина

10:44 24 Читати українською
"Гречка и туалетная бумага есть": Довбик прокомментировал ситуацию в Дании во время карантина
Артем Довбик / фото ФК Сеннерюск

Нападающий датского Сеннерюска Артем Довбик рассказал о ситуации в Дании во время пандемии коронавируса.

"Как провожу досуг во время карантина? Наверное, как все, дома. Выполняю программу, предоставленную наставниками по физподготовке. Скучно одному, не думал, что так надолго это все затянется, но ничего не поделаешь, надо подождать.

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Сначала можно было тренироваться, но небольшими группами по три-четыре человека. Но в последнюю неделю вышел запрет и на такую ​​работу. Погулять можно, но только осторожно. Я выбрал место в парке, где людей практически нет, делаю там пробежки. Выхожу за продуктами. Гречка и туалетная бумага есть.

Приехать в Украину на время паузы? Я спрашивал, но мне сказали, что лучше не рисковать. Я и сам понимаю, что уехать можно было, а вот попасть обратно вовремя могло не получиться. Если я не ошибаюсь, из нашей команды только один футболист поехал домой. Наш город недалеко от границы с Германией, ему здесь рукой подать.

Пока неизвестно, как все будет разворачиваться дальше. Всем сказали быть в режиме ожидания. По предварительным данным, первая тренировка у нас запланирована на 1 апреля", – рассказал Довбик в комментарии Команда№1.

К слову, Довбик провел за Сеннерюск 26 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 11 голов и 3 ассиста.

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Теги
коронавирус Мир Артем Довбик Артем Довбик Украинцы за рубежом Сённерьюск Сённерьюск
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