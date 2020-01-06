Сельта не удержала победу над Осасуной, Бетис выстоял против Алавеса, Вильярреал одолел Реал Сосьедад

В воскресенье, в 19-м туре чемпионата Испании, состоялось несколько поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 19-й тур

Гранада – Мальорка – 1:0

Гол: Монторо, 24

Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:2

Голы: Виллиан Хосе, 22 – Тригерос, 58 (пенальти), Касорла, 72

Алавес – Бетис – 1:1

Голы: Видаль, 15 – Эмерсон, 55

Удаление: Феддаль, 77 (красная карточка, Бетис)

Сельта – Осасуна – 1:1

Голы: Мина, 75 – Авила, 83

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На Нуэво Лос Карменес местной Гранаде хватило одного забитого мяча для победы над Мальоркой. Стартовые качели не помешали хозяевам воспользоваться своей возможностью на 24-й минуте. Это Сольдадо удачно открылся в свободной зоне, получил пас из глубины и мгновенно прострелил на линию вратарской, а там Анхель Монторо спокойно переправил мяч в сетку. Несмотря на все старания, сравнять счет островитяне так и не сумели.

А в Сан-Себастьяне волевую победу неожиданно одержал Вильярреал. Сосьедад открыл счет в середине первого тайма, когда Виллиан Хосе замкнул прострел Порту с правого фланга. Отыгрались гости благодаря пенальти – Мануэль Тригерос реализовал одиннадцатиметровый за фол на Чуквуезе. А принес победу "Желтой субмарине" неувядающий Санти Касорла. Ветеран на 72-й минуте избежал офсайда и спокойно разобрался с Ремиро. Победа позволила Вильярреалу вернуться в верхнюю половину турнирной таблицы.

Соседи по турнирной таблице – Алавес и Бетис – не смогли выявить сильнейшего. На гол Алейша Видаля с передачи экс-карпатовца Лукаса Переса в начале матча гости ответили незабитым пенальти перед свистком на перерыв – Фернандо Пачеко угадал направление удара и смог отбить выстрел. В начале второго тайма Бетис таки забил: Эмерсон выпрыгнул выше других во вратарской соперника и головой перевел сферу под правую стойку. Впоследствии Перес еще раз принес пользу для своей команды – прорываясь к воротам соперника, он грамотно подставился, и был сбит Зухаиром Феддалем, которого арбитр, после просмотра VAR, удалил за фол последней надежды.

Сельта и Осасуна не выявили сильнейшего, сыграв в результативную ничью. Первый тайм изобиловал моментами, однако прошел без голов. После перерыва Санти Мина, выйдя один на один с голкипером "кельтов", открыл счет в матче, а под занавес поединка Эсекиель Авила головой замкнул классную передачу Первиса Еступинана.

Турнирная таблица чемпионата Испании