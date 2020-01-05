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Гранада мінімально здолала Мальорку: 19-й тур Ла Ліги, матчі неділі

14:57 27 Читать на русском
Гранада мінімально здолала Мальорку: 19-й тур Ла Ліги, матчі неділі
Монторо забиває Мальорці / твіттер Гранади

У стартовому матчі неділі в чемпіонаті Іспанії Гранада переграла Мальорку на власному полі.

Іспанія, Ла Ліга, 19-й тур

Гранада – Мальорка – 1:0

Гол: Монторо, 24

Реал Сосьєдад – Вільяреал – початок о 15:00

Алавес – Бетіс – початок о 17:00

Сельта – Осасуна – початок о 22:00

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На Нуево Лос Карменес місцевій Гранаді вистачило одного забитого м'яча для перемоги над Мальоркою. Стартові гойдалки не завадили господарям скористатися своєю нагодою на 24-й хвилині. Це Сольдадо вдало відкрився у вільній зоні, отримав пас із глибини й миттєво прострілив на лінію воротарського, а там Анхель Монторо спокійно переправив м'яч у сітку. Попри всі старання, зрівняти рахунок острів'яни так і не зуміли.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії

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Теги
Мальорка Мальорка Гранада Гранада Іспанія
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