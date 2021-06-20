После матча между Португалией и Германией Мюллер обратился к Госенсу: "Неудивительно, что ты отбегал всего 60 минут. Ты играешь в Италии", намекая на раннюю замену защитника Аталанты.

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Отметим, что Госенс за сыгранные 62 минуты стал главным героем встречи, сначала поспособствовав двум забитым мячам (гол Хаверца и автогол Диаша), а затем и забил сам, помог Германии перестрелять Португалию (4:2).

Добавим, что эта победа вывела Германию на 2 место в группе F с тремя очками, а заключительная встреча у Бундестим запланирована против Венгрии – матч состоится 23 июня, начало в 22:00.

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