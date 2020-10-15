Ранее Горняк-Спорт обращался в КДК УАФ для рассмотрения ситуации, которая случилась в встрече против СК Днепр-1. В обращении клуб ссылался на неправильное использование наставником днепрян Йовичевичем возможностей для замен в дополнительное время. Гости в экстра-тайме сделали две замены, использовав для этого две возможности (одна из которых не была использована в основное время). Однако иск клуба из Горишних Плавней не удовлетворили.

СК Днепр-1 получил официальное решение по матчу Кубка Украины – Йовичевичу инкриминировали нарушение регламента

Теперь клуб решил обратиться в УЕФА для разъяснения этой ситуации, о чем сообщил на своем официальном сайте. Президент Горняк-Спорта Петр Каплун также отметил, что клуб еще не получил официальное решение от КДК УАФ. В будущем его планируют тоже отправить на рассмотрение в УЕФА.

Напомним, по результатам того матча в следующую стадию прошли днепряне, победив со счетом 3:5.

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