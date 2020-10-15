Раніше Гірник-Спорт звертався у КДК УАФ задля розгляду ситуації, що трапилась у зустрічі проти СК Дніпро-1. У зверненні клуб посилався на неправильне використання наставником дніпрян Ігорем Йовічевічем можливостей для замін у додатковий час. Гості у екстра-таймі зробили дві заміни, використавши для цього дві можливості (одну з яких не було використано в основний час). Проте позов клубу з Горішніх Плавнів не задовільнили.

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Тепер клуб вирішив звернутись в УЄФА для роз'яснення цієї ситуації, про що повідомив на своєму офіційному сайті. Президент Гірник-Спорту Петро Каплун також відзначив, що клуб ще не отримав офіційне рішення від КДК УАФ. В майбутньому його планують теж відправити на розгляд в УЄФА.

Нагадаємо, за результатами того матчу у наступну стадію пройшли дніпряни, перемігши з рахунком 3:5.

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