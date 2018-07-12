Гореть Москве после финала ЧМ-2018, если Путин не уберет войска с Донбасса, – глава Мариупольской Федерации футбола

Председатель Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев резко высказался о России и войне на Донбассе.

Василий Журавлев на своей странице в Фейсбук сделал репост видео выступления известной российской группы Ленинград, на которое наложен украинский текст.

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Глава Федерации футбола Мариуполя резко подписал это видео.

"Гореть Москве после финала ЧМ-2018, если Путин не уберет войска с Донбасса", – написал Журавлев.