toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Гореть Москве после финала ЧМ-2018, если Путин не уберет войска с Донбасса, – глава Мариупольской Федерации футбола

11 июля 18:50 414 Читати українською
Гореть Москве после финала ЧМ-2018, если Путин не уберет войска с Донбасса, – глава Мариупольской Федерации футбола
Красная площадь / соцсети

Председатель Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев резко высказался о России и войне на Донбассе.

Василий Журавлев на своей странице в Фейсбук сделал репост видео выступления известной российской группы Ленинград, на которое наложен украинский текст.

Фанаты Динамо Загреб провели акцию с плакатом "Слава Украине"

Глава Федерации футбола Мариуполя резко подписал это видео.

"Гореть Москве после финала ЧМ-2018, если Путин не уберет войска с Донбасса", – написал Журавлев.

Теги
ЧМ 2018 Видеоновости Василий Журавлев Володимир Путін
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лангле стал игроком Барселоны
    Іспанія — 16:22245 Лангле стал игроком Барселоны
30
мин
Партизани
18:30
Марибор
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук