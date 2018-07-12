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Фанаты Динамо Загреб провели акцию с плакатом "Слава Украине"

11 июля 15:13 390 Читати українською
Фанаты Динамо Загреб провели акцию с плакатом "Слава Украине"
Огнен Вукоевич (справа) / фото из соцсетей

Фанаты загребского Динамо провели акцию в поддержку игрока и функционера сборной Хорватии Домагоя Виды и Огнена Вукоевича с плакатом "Слава Украине".

На улице Украинской в Загребе болельщики местного Динамо провели акцию с плакатом "Слава Украине". Также у них был флаг батальона "Азов" и плакат с перечеркнутой надписью HNS (Хорватский футбольный союз – прим. Футбол 24), а под ней слово "сепаратисты".

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Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.

фото: WBC Ультрас Динамо

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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