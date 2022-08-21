Вся страна продолжает благодарить украинского боксера Александра Усика за незабываемые эмоции и сохраненные чемпионские пояса.

"Гордость Родины! С великой победой, чемпион", – сказано в сториз Динамо в социальной сети Instagram.

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"Браво, чемпион", – написал на своей странице Виктор Цыганков. "Украина не спит. Поздравляю, Усик!!!" – резюмировал Денис Попов.

Не спали в эту ночь и Георгий Бущан с Ильей Забарным. Оба игрока Динамо остались лаконичным, выложив в своих сториз чемпионское фото Усика.

Напомним, сегодня ночью украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа сошлись в матче-реванше за 4 чемпионских пояса супертяжелого дивизиона. После 12-ти раундов сверхтяжелого поединка раздельным решением судей победу присудили украинцу. Наш соотечественник вернул в свою коллекцию пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO и получил уникальный пояс от журнала The Ring.

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