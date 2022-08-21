Вся країна продовжує дякувати українському боксеру Олександру Усику за незабутні емоції і збережені чемпіонські пояси.

"Гордість Батьківщини! З великою перемогою, чемпіоне", – сказано у сторіз Динамо в соціальній мережі Instagram.

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"Браво, чемпіоне", – написав на своїй сторінці Віктор Циганков. "Україна не спить. Вітаю, Усику!!!" – резюмував Денис Попов.

Не спали цієї ночі і Георгій Бущан з Іллею Забарним. Обидва гравці Динамо залишилися лаконічним, виклавши у своїх сторіз чемпіонське фото Усика.

Нагадаємо, сьогодні вночі українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа зійшлись у матчі-реванші за 4 чемпіонські пояси суперважкого дивізіону. Після 12 раундів надважкого поєдинку роздільним рішенням суддів перемогу присудили українцю. Наш співвітчизник повернув у свою колекцію пояси за версіями WBA, WBO, IBF та IBO і отримав унікальний пояс від журналу The Ring.

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