"Я очень переживаю за своего кума (Руслана Ротаня, – прим.), очень люблю Русика. Где сегодня все те, кто хейтили его и говорили, что надо менять? Посмотрите, в какой футбол играет Ротань.

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Это будущее нашего футбола – он и Ребров. У молодежной и национальной сборной очень хорошее поколение. Меня это очень радует. Сейчас мы на правильном пути", – сказал Селезнев в комментарии Sportarena.

Напомним, молодежная сборная Украины под руководством Ротаня дошла до полуфинала чемпионата Европы, где уступила испанцам (1:5). Кроме того, "сине-желтые" впервые в истории пробились на Олимпиаду-2024.

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