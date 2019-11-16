Гомес и Хендерсон не сыграют против Косово

Сборная Англии потеряла защитника Джо Гомеса и полузащитника Джордана Хендерсона перед матчем отбора к Евро-2020 против сборной Косово.

Оба игрока имеют проблемы со здоровьем, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

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В частности, Хендерсон приехал в расположение сборной с вирусной инфекцией и не успел полностью от нее оправиться. А Гомес на тренировке в пятницу травмировался. Дуэт мерсисайдцев вернулся домой и продолжит восстановление к матчам Ливерпуля.

Отметим, что Джо Гомес сыграл 21 минуту в поединке против Черногории (7:0). Тем временем Джордан Хендерсон за этим матчем наблюдал с трибун.