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Гомес и Хендерсон не сыграют против Косово

15:23 8 Читати українською
Гомес и Хендерсон не сыграют против Косово
Гомес, Александер-Арнольд и Хендерсон / фото из соцсетей

Сборная Англии потеряла защитника Джо Гомеса и полузащитника Джордана Хендерсона перед матчем отбора к Евро-2020 против сборной Косово.

 

Оба игрока имеют проблемы со здоровьем, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

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В частности, Хендерсон приехал в расположение сборной с вирусной инфекцией и не успел полностью от нее оправиться. А Гомес на тренировке в пятницу травмировался. Дуэт мерсисайдцев вернулся домой и продолжит восстановление к матчам Ливерпуля.

Отметим, что Джо Гомес сыграл 21 минуту в поединке против Черногории (7:0). Тем временем Джордан Хендерсон за этим матчем наблюдал с трибун.

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Англия Англия Джо Гомес Джо Гомес Евро-2020 Косово - Англия
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