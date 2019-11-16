Гомес і Хендерсон не зіграють проти Косова

Збірна Англії втратила оборонця Джо Гомеса та півзахисника Джордана Хендерсона перед матчем відбору до Євро-2020 проти збірної Косова.

Обидва гравці мають проблеми зі здоров'ям, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.

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Зокрема, Хендерсон приїхав у розташування збірної з вірусною інфекцією і не встиг повністю оклигати. А Гомес на тренуванні в п'ятницю травмувався. Дует мерсисайдців повернувся додому й продовжить відновлення до матчів Ліверпуля.

Відзначимо, що Джо Гомес відіграв 21 хвилину в поєдинку проти Чорногорії (7:0). Натомість Джордан Хендерсон за цим матчем спостерігав із трибун.