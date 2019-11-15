Стерлинг встал на защиту Джо Гомеса – защитника освистали фанаты сборной Англии

Вингер сборной Англии Стерлинг прокомментировал свист в адрес Джо Гомеса в матче отбора к Евро-2020 против Черногории (7:0).

"Мне было тяжело видеть, как моего товарища по команде освистывают за то, в чем был виноват я. Джо не сделал ничего плохого. Освистывать кого-то, кто опустил голову и усердно работал, особенно после тяжелой для него недели, было неправильно. Я взял на себя всю ответственность и принял последствия", – написал Стерлинг в своем твиттере.

Англия – Черногория – 7:0 – видео голов и обзор матча

Отметим, что Джо Гомес появился на поле вместо Мейсона Маунта на 70 минуте матча и был освистан английскими болельщиками. Именно из-за конфликта с защитником Ливерпуля Рахим Стерлинг был исключен из заявки сборной Англии на матч против Черногории.

К слову, "три льва" камня на камне не оставили от черногорцев (7:0), а Кейн отметился хет-триком.

Англия, Чехия, Турция и Франция вышли на Евро-2020, Португалия уничтожила Литву с хет-триком Роналду

To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard.. — Raheem Sterling (@sterling7) November 14, 2019