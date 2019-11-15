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Стерлинг встал на защиту Джо Гомеса – защитника освистали фанаты сборной Англии

10:26 69 Читати українською
Стерлинг встал на защиту Джо Гомеса – защитника освистали фанаты сборной Англии
Джо Гомес и Гарет Саутгейт / BBC

Вингер сборной Англии Стерлинг прокомментировал свист в адрес Джо Гомеса в матче отбора к Евро-2020 против Черногории (7:0).

11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Тамми Абрахам
 
11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Тамми Абрахам

"Мне было тяжело видеть, как моего товарища по команде освистывают за то, в чем был виноват я. Джо не сделал ничего плохого. Освистывать кого-то, кто опустил голову и усердно работал, особенно после тяжелой для него недели, было неправильно. Я взял на себя всю ответственность и принял последствия", – написал Стерлинг в своем твиттере.

Англия – Черногория – 7:0 – видео голов и обзор матча

Отметим, что Джо Гомес появился на поле вместо Мейсона Маунта на 70 минуте матча и был освистан английскими болельщиками. Именно из-за конфликта с защитником Ливерпуля Рахим Стерлинг был исключен из заявки сборной Англии на матч против Черногории.

К слову, "три льва" камня на камне не оставили от черногорцев (7:0), а Кейн отметился хет-триком.

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Видеоновости Евро-2020 Англия - Черногория Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Англия Англия футбольные фанаты Джо Гомес Джо Гомес
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