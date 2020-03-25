Скандальный арбитр озвучил символическую сборную наибольших друзей и врагов судей на футбольном поле

Бывший арбитр ФИФА Олег Орехов, который обслуживал матчи чемпионата Украины, назвал пятерку джентльменов и бунтарей украинского футбола.

"Виталий Рева был очень объективен. Дарио Срна, при том что он постоянно вступал в конфликты. Но если ты нашел с ним общий язык на футбольном поле, считай, что Шахтер будет шикарно себя вести. Будет вообще молчаливой командой. Не потому, что ты заигрываешь там с ним... Но если он тебя уважает как арбитра – это успокоит всю команду, даже если судья допустил ошибку.

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Александр Головко, всегда мог выразить свое отношение, но на поле был справедлив. Стоит назвать и Эдмара, когда он играл в Таврии – он всех успокаивал, помогал, объяснял. И, наверное, следует выделить Алексея Белика. А из тренеров, при всем, я бы назвал Виталия Кварцяного.

Относительно "врагов" арбитров, то тут первое место за Денисом Гармашем. Далее я бы поставил Андрея Демченко, Евгения Хачериди, Германа Кутарбу и Александра Хацкевича", – рассказал Орехов в программе Вацко Light.

Напомним, 18 марта 2010 года УЕФА пожизненно дисквалифицировал Орехова за нарушение принципов лояльности и добросовестности, не уточняя, за какой именно матч или матчи.

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