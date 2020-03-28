Головко рассказал, что помешало ему перейти из Динамо в Ливерпуль

Бывший защитник Динамо Александр Головко вспомнил интерес к своей персоне со стороны Ливерпуля.

"Ливерпуль был заинтересован – 100%. Только отсутствие опыта и коммуникации помешали мне туда перейти. Я уже прощался с одноклубниками, отправился в Ливерпуль с представителями Динамо, считая, что еду подписывать контракт. Но на месте оказалось, что я один из трех претендентов.

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Я встретился с Жераром Улье в ресторане, переговорил с ним на том английском языке, который была у меня в то время. Потренировался с ними неделю, вернулся домой – и все. Подписали они камерунца Ригобера Сонга.

Что с Ливерпулем не сложилось, я понял, когда Валерий Васильевич спросил: "Ну как ты? Будем работать?" Я все понял и ответил, что, конечно, будем. Кто-то подумал, что это вопрос денег, но для меня это был вопрос нового вызова в карьере и новых задач в футболе.

Я не спрашивал о зарплате или подъемных, а хотел попробовать себя на этом уровне. Это было для меня, мягко говоря, разочарование, за которым последовала черная полоса – с травмами, смертью Васильевича, завершением выступлений. Но, повторюсь, я не жалуюсь – в футболе наше поколение прожило достаточно хорошую жизнь", – цитирует Головко официальный сайт Динамо.

Напомним, Головко выступал за Динамо с 1996 по 2004 год. Он был основным центральным защитником в команде Лобановского, которая играла в полуфинале Лиги чемпионов сезона 1998/99.

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