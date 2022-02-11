Головко офіційно очолив Діназ
15:56 - Читать на русском
Олександр Головко відновив тренерську кар'єру у Другій лізі.
Легенда Динамо у соцмережах підтвердив своє призначення новим керманичем Діназа.
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Після першої половини сезону клуб з Вишгорода звільнив Володимира Бондаренка. Діназ завершив 2021 рік двома поразками, але зберігає шанси на підвищення. Команда йде четвертою у групі А Другої ліги, відстаючи від зони перехідних матчів на очко, а від зони прямого виходу – на 6.
Додамо, що останнім місцем роботи Головка був Кремінь, який він покинув понад рік тому. До цього фахівець мав тривалий досвід тренерства у юнацьких та молодіжній збірних України.
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