Легенда Динамо у соцмережах підтвердив своє призначення новим керманичем Діназа.

Карпати оголосили про перехід вихованця Динамо

Після першої половини сезону клуб з Вишгорода звільнив Володимира Бондаренка. Діназ завершив 2021 рік двома поразками, але зберігає шанси на підвищення. Команда йде четвертою у групі А Другої ліги, відстаючи від зони перехідних матчів на очко, а від зони прямого виходу – на 6.

Додамо, що останнім місцем роботи Головка був Кремінь, який він покинув понад рік тому. До цього фахівець мав тривалий досвід тренерства у юнацьких та молодіжній збірних України.

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