Головко оценил потенциал обновленной молодежной сборной Украины

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко поделился мыслями перед товарищеским поединком против Грузии.

"Ожидаем от футболистов прогресса, ожидаем от них качественного футбола, не только на уровне клуба, но и на уровне национальной команды. Конечно, хотелось бы собрать всех, кто подходит под эту возрастную группу, но решили ограничиться игроками 1998 года рождения. Матч покажет, насколько наш выбор был удачным.

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Для этой команды – это первый сбор, а потому немного волнующий и для нас, и для футболистов. Как бы там не говорили, но кроме пяти-шести человек, для тренеров это новые игроки. Нам важно друг друга понять, чтобы игроки приспособились к нашим требованиям и мы с ними познакомились ближе.

Подготовка не будет особо отличаться от других сборов. На первом месте – тактические взаимодействия. Времени у нас не так много – будет по одной тренировке в день и много теории", – цитирует тренера ТК Футбол.

Напомним, спарринг со сборной Грузии состоится 16 ноября на НТК им. В. Банникова. Начало – в 15.00.