Головко оцінив потенціал оновленої молодіжної збірної України

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко поділився думками щодо товариського поєдинку проти Грузії.

"Очікуємо від футболістів прогресу, очікуємо від них якісного футболу, не тільки на рівні клубу, але і на рівні національної команди. Звісно, хотілося б зібрати всіх, хто підходить під цю вікову групу, але вирішили обмежитися гравцями 1998 року народження. Матч покаже, наскільки наш вибір був вдалим.

Головко довикликав двох хавбеків та назвав заявку "молодіжки" на матч з Грузією

Для цієї команди – це перший збір, а тому трохи хвилюючий і для нас, і для футболістів. Як би там не казали, але крім п'яти-шести чоловік, для тренерів це нові гравці. Нам важливо одне одного зрозуміти, щоб гравці пристосувалися до наших вимог і ми з ними познайомилися ближче.

Підготовка не буде особливо відрізнятися від інших зборів. На першому місці – тактичні взаємодії. Часу в нас не так багато – буде по одному тренуванню в день і багато теорії", – цитує тренера ТК Футбол.

Нагадаємо, спаринг зі збірною Грузії відбудеться 16 листопада на НТК ім. В. Баннікова. Початок – о 15.00.