Головин решил перейти в Ювентус после трансфера Роналду, – СМИ

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин хочет стать одноклубником Роналду в Ювентусе.

Футболист решил продолжить карьеру в Турине после перехода Криштиану Роналду в Ювентус. Головин уже рассказал о своем желании руководству "старой сеньоры", сообщает Tuttosport.

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Отметим, переговоры Ювентуса и ЦСКА по Головину были заморожены из-за высокой цены футболиста.

"Армейцы" хотят получить за своего лидера 35 млн евро.

Напомним, Головиным активно интересовался лондонский Челси, который хотел приобрести игрока после вылета сборной России с ЧМ-2018.

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