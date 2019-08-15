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Голкипер Стяуа потерял сознание во время матча Лиги Европы

15 августа 23:54 28 Читати українською
Голкипер Стяуа потерял сознание во время матча Лиги Европы
Андрей Влад / соцсети

Голкипер Стяуа Андрей Влад получил сильный удар по голове в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы.

 

В ответном матче 3 раунда квалификации Лиги Европы между Стяуа и Млада Болеслав румынский вратарь Андрей Влад потерял сознание.

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Голкипер получил сильный удар по голове, после чего потерял сознание. После того, как пришел в себя, он спросил, не пропустил гол.

Поединок завершился минимальной победой Стяуа со счетом 1:0.

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Теги
Стяуа Стяуа Лига Европы Стяуа - Млада Болеслав
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