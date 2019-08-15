Голкипер Стяуа потерял сознание во время матча Лиги Европы

Лига Европы — 15 авг 1078
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АЗ – Мариуполь: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги Европы – как это было
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Мариуполь разгромно проиграл АЗ и вылетел из Лиги ЕвропыЛига Европы — 15 авг 131
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Михайличенко – очередной тренер Динамо, который несколько раз возглавлял команду: до рекорда еще очень далекоУкраина — 15 авг 438
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"Когда Коноплянка забил "Барселоне", я засомневался". Правила жизни "врага Москвы" Алексея Михайличенко
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Карпати втратили свою ідентичність: чому трансферна кампанія "зелено-білих" не вписується у логікуСергій Тищенко — 15 авг 2712