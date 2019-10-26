Голкипер Львова Сарнавский прокомментировал слухи о конфликте в команде

Вратарь львовского клуба Богдан Сарнавский поделился ожиданиями от предстоящего поединка 12-го тура УПЛ против Десны и рассказал о ситуации внутри коллектива.

"Мы сейчас показываем далеко не лучший футбол, приходится бегать в два раза больше и в разы больше отдаваться на поле.

Внутренние конфликты в команде? Ничего подобного у нас нет. Напряжение у нас всех есть, но это больше связано с нашими результатами в чемпионате. Никто не хочет находиться внизу турнирной таблицы, поэтому сейчас общекомандное настроение далеко от хорошего. Но, надеюсь, в ближайшее время все изменится.

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Давят ли на команду слухи об исчезновении клуба? Нет, мы в команде даже не обсуждаем этот вопрос. Наши мысли полностью сконцентрированы на играх чемпионата. Хотим исправить ситуацию в таблице", – рассказал Сарнавский в интервью изданию Footboom.com.

Напомним, 24-летний голкипер перешел во Львов из Вереса. Кроме того футболист защищал ворота Ворсклы, Уфы, Шахтера и Арсенала.

Львов свой следующий матч проведёт 27 октября против Десны на Арене Львов. Начало матча в 14:00.

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